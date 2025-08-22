Inscription
#Roman francophone

Tes pas dans l'escalier

Isabelle Gugnon, Antonio Muñoz Molina

Un roman aussi lumineux qu'inquiétant, par le prix Médicis étranger 2020. A Lisbonne, un homme attend la femme qu'il aime. Il a quitté New York avant elle, pour arranger l'appartement qu'ils ont acheté. Il profite de la douceur du climat et de la tranquillité du quartier. Penser au moindre détail, imaginer les rituels qui rythmeront leur nouvelle vie : tout est une source infinie de plaisir. Pourtant, un sentiment diffus l'accompagne, une forme de confusion qu'il ne parvient pas à éclaircir. Est-ce la similarité entre les deux villes, les deux appartements ? La présence d'une menace sourde impossible à identifier ? Admirable styliste, Antonio Munoz Molina est aussi un maître de la narration. Dans ce roman à la simplicité trompeuse, il nous entraîne à travers les méandres de la mémoire, de la raison et de la peur. Progressivement et très subtilement, il met à nu la fragilité de tout ce que nous nous sommes si soigneusement raconté sur nos vies. Traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon "Un roman intense à lire d'une seule traite". El País "Un thriller psychologique impressionnant". La Vanguardia

Par Isabelle Gugnon, Antonio Muñoz Molina
Chez Points

Auteur

Isabelle Gugnon, Antonio Muñoz Molina

Editeur

Points

Genre

Littérature Espagnole

Tes pas dans l'escalier

Antonio Muñoz Molina trad. Isabelle Gugnon

Paru le 22/08/2025

288 pages

Points

8,40 €

9791041414406
© Notice établie par ORB
