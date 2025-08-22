Solide et laminée recto-verso, cette carte murale de la France pourra servir d'outil d'apprentissage, de support de jeu ou encore décorer de manière attrayante une chambre. Au recto se trouve une carte administrative, et au verso, une carte physique. Livrée roulée dans un tube rigide. Les points forts de la publication : - découpage administratif détaillé et lisible ; - les différentes unités adminsitratives sont distinguées à l'aide de couleurs relief descriptions ; - des ensembles physiques et des contrées historiques et ethnographique ; - principaux sommets et cols ; - format pratique 95 × 67 cm, échelle 1 : 1 500 000.