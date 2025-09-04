Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Vulgata Dominum - Tome 2

Sloane M. Gstar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La suite de la saga Vulgata Dominum, Une Dark romance emplie de suspens qui mêle amour, haine, domination et société secrète pour une intrigue palpitante qui tient en haleine du début à la fin. Découvrez le tome 2 de la saga Vulgata Dominum où Dayreen est toujours prise en étau entre les 4 rois du Campus de l'université Golden Valley, les Season. Malone, Ezra, Cashel et Malakaï ont pour mission de veiller sur le cygne noir, mais peut-être la prennent-ils trop à coeur... ou à corps !

Par Sloane M. Gstar
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

Sloane M. Gstar

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vulgata Dominum - Tome 2 par Sloane M. Gstar

Commenter ce livre

 

Vulgata Dominum - Tome 2

Sloane M. Gstar

Paru le 18/09/2025

400 pages

Editions Contre-Dires

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386900396
9782386900396
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.