Vulgata Dominum - Tome 2

La suite de la saga Vulgata Dominum, Une Dark romance emplie de suspens qui mêle amour, haine, domination et société secrète pour une intrigue palpitante qui tient en haleine du début à la fin. Découvrez le tome 2 de la saga Vulgata Dominum où Dayreen est toujours prise en étau entre les 4 rois du Campus de l'université Golden Valley, les Season. Malone, Ezra, Cashel et Malakaï ont pour mission de veiller sur le cygne noir, mais peut-être la prennent-ils trop à coeur... ou à corps !