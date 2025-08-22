Little Miss Mytho

Laetitia aime les livres de poche, les piercings, ses deux chats... et réinventer la vérité. Son père est un écrivain célèbre et son frère mannequin a tragiquement mis fin à ses jours. Sauf que Laetitia vit seule avec sa mère dans une cité. Sa rencontre avec le mystérieux Eden vient mettre à mal son tissu de mensonges. D'origine syrienne, il passe ses journées à faire des graffiti, en écoutant de la musique classique. Deux passions qu'il cache à sa famille, avec qui le dialogue ne tient plus qu'à un fil. Laetitia et Eden ont en commun un talent pour l'esquive et un tempérament bien trempé. Ils n'auront de cesse de se retrouver dans un improbable chassé-croisé. Tout bascule le jour où Eden est victime d'une agression qui le laisse amnésique... Avec ce roman, Vinciane Moeschler donne voix à deux adolescents qui chacun à sa manière tente de créer du sens dans une réalité qui n'est pas toujours des plus lumineuses.