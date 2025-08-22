Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Little Miss Mytho

Vinciane Moeschler

ActuaLitté
Laetitia aime les livres de poche, les piercings, ses deux chats... et réinventer la vérité. Son père est un écrivain célèbre et son frère mannequin a tragiquement mis fin à ses jours. Sauf que Laetitia vit seule avec sa mère dans une cité. Sa rencontre avec le mystérieux Eden vient mettre à mal son tissu de mensonges. D'origine syrienne, il passe ses journées à faire des graffiti, en écoutant de la musique classique. Deux passions qu'il cache à sa famille, avec qui le dialogue ne tient plus qu'à un fil. Laetitia et Eden ont en commun un talent pour l'esquive et un tempérament bien trempé. Ils n'auront de cesse de se retrouver dans un improbable chassé-croisé. Tout bascule le jour où Eden est victime d'une agression qui le laisse amnésique... Avec ce roman, Vinciane Moeschler donne voix à deux adolescents qui chacun à sa manière tente de créer du sens dans une réalité qui n'est pas toujours des plus lumineuses.

Par Vinciane Moeschler
Chez La Joie de Lire

|

Auteur

Vinciane Moeschler

Editeur

La Joie de Lire

Genre

Romans, témoignages & Co

Little Miss Mytho

Vinciane Moeschler

Paru le 22/08/2025

128 pages

La Joie de Lire

13,90 €

ActuaLitté
9782889860425
© Notice établie par ORB
