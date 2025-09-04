Suis-je une victime ?

Victime, moi ? Et si nous changions de perspective ! Bien sûr, nous traversons tous des moments difficiles et nous sommes tous victimes de quelque chose ou quelqu'un. Mais la vraie question est : qu'en faisons-nous ? Cet ouvrage décrypte les mécanismes psychologiques qui sous-tendent cette attitude complexe : colère, autoprotection, consolation, quête de sens et de reconnaissance. Dans une langue stimulante, il nous invite à identifier et dépasser le piège du victimisme pour échapper à son emprise. Une lecture libératrice !