Suis-je une victime ?

Oscar Brenifier

Victime, moi ? Et si nous changions de perspective ! Bien sûr, nous traversons tous des moments difficiles et nous sommes tous victimes de quelque chose ou quelqu'un. Mais la vraie question est : qu'en faisons-nous ? Cet ouvrage décrypte les mécanismes psychologiques qui sous-tendent cette attitude complexe : colère, autoprotection, consolation, quête de sens et de reconnaissance. Dans une langue stimulante, il nous invite à identifier et dépasser le piège du victimisme pour échapper à son emprise. Une lecture libératrice !

Oscar Brenifier
Chez Editions Ancrages

Auteur

Oscar Brenifier

Editeur

Editions Ancrages

Genre

Notions

Suis-je une victime ?

Oscar Brenifier

Paru le 04/09/2025

72 pages

Editions Ancrages

10,90 €

Scannez le code barre 9782385941550
9782385941550
© Notice établie par ORB
plus d'informations

