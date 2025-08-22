Inscription
#Polar

La malédiction de "Sorcière"

Xavier Michel

Après son enquête éprouvante autour du meurtre de l'écrivain Marc Voltenauer, Philibert Ramuz a pris une retraite bien méritée. Mais il s'ennuie ! C'est alors qu'en visitant le temple Saint-Vincent à Montreux, il assiste par hasard à une répétition du spectacle musical Sorcière. Il ne peut résister à la tentation de se lancer dans une nouvelle affaire rocambolesque où l'on retrouve ce coup-ci des personnalités du milieu musical romand telles que Pascal Rinaldi, Thierry Romanens, Pierre Smets, Gjon's Tears, Marc Aymon, Dominique Tille ou le duo Aliose. Mais pas que ! Le désormais détective a recruté un bras droit bien connu des lecteurs... Avec ce nouveau roman décalé, Xavier Michel joue la carte de l'autodérision et nous emmène dans l'intimité des coulisses de "Sorcière – Le musical". Reprenant le ton adopté dans "Mais qui a tué Marc Voltenauer ? ", il confirme son goût pour le second degré en brouillant de nouveau les frontières entre réalité et fiction.

Par Xavier Michel
Chez Editions Slatkine

Auteur

Xavier Michel

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Romans policiers

La malédiction de "Sorcière"

Xavier Michel

Paru le 22/08/2025

216 pages

Editions Slatkine

22,00 €

9782832113868
