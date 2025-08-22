La malédiction de "Sorcière"

Après son enquête éprouvante autour du meurtre de l'écrivain Marc Voltenauer, Philibert Ramuz a pris une retraite bien méritée. Mais il s'ennuie ! C'est alors qu'en visitant le temple Saint-Vincent à Montreux, il assiste par hasard à une répétition du spectacle musical Sorcière. Il ne peut résister à la tentation de se lancer dans une nouvelle affaire rocambolesque où l'on retrouve ce coup-ci des personnalités du milieu musical romand telles que Pascal Rinaldi, Thierry Romanens, Pierre Smets, Gjon's Tears, Marc Aymon, Dominique Tille ou le duo Aliose. Mais pas que ! Le désormais détective a recruté un bras droit bien connu des lecteurs... Avec ce nouveau roman décalé, Xavier Michel joue la carte de l'autodérision et nous emmène dans l'intimité des coulisses de "Sorcière – Le musical". Reprenant le ton adopté dans "Mais qui a tué Marc Voltenauer ? ", il confirme son goût pour le second degré en brouillant de nouveau les frontières entre réalité et fiction.