linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Imaginaire

La princesse des âmes

Sylvie Cohen, Alexandra Christo

" Rien n'est facile pour les survivants. Ils ont l'obligation de se souvenir. " Le royaume des Six Iles a une tradition ancestrale : chaque année, les citoyens viennent risquer leur vie lors du Festival des Prédictions. S'ils gagnent, leur voeu le plus cher deviendra réalité. S'ils échouent, le roi volera leur âme. Héritière d'une famille maudite, Selestra aimerait utiliser ses pouvoirs afin de faire le bien. Au lieu de cela, elle est condamnée à passer son existence à prédire la mort de tous ceux qu'elle touche et à les déposséder de leur âme. Nox est le meilleur soldat de la Dernière Armée. Prêt à tout pour venger la mort de son père, il décide de risquer son âme pour assassiner le roi et ses sorcières... à commencer par Selestra. Aucun d'eux n'avait prévu de voir son avenir lié à l'autre, pourtant, ils vont devoir s'associer pour survivre. Réussiront-ils à tromper la mort ? Traduit de l'anglais par Sylvie Cohen "Une réécriture de Raiponce scintillante de magie noire. ' - Chloe Gong, autrice de la saga Ces plaisirs violents

Par Sylvie Cohen, Alexandra Christo
Chez PAL

|

Auteur

Sylvie Cohen, Alexandra Christo

Editeur

PAL

Genre

Mondes fantastiques

La princesse des âmes

Alexandra Christo trad. Sylvie Cohen

Paru le 04/09/2025

PAL

8,60 €

9782385651084
