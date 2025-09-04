Inscription
Les meilleures expériences en Toscane

Lonely Planet

Pour vivre la destination au plus près Un guide Lonely Planet pour s'imprégner de la culture, de l'art de vivre et des paysages toscans et vivre une expérience immersive de la région. Regarder, marcher, écouter, sentir, goûter, un guide qui fait appel à tous les sens pour vivre intensément son séjour. Une nouvelle manière de découvrir la région : faites votre choix parmi les meilleures plages (plutôt kite surf ou farniente ? ) de la côte étrusque, contemplez le panorama vertigineux à l'Argentario, roulez à l'ombre des cyprès, initiez-vous à la gastronomie locale grâce aux meilleurs producteurs et tables du coin ou profitez d'un week-end à San Miniato pour devenir un expert de la truffe blanche. Les villes et zones de la Toscane à ne pas manquer (Florence, Sienne, San Gimignano, le Val d'Orcia, Pise, Lucca, les sites étrusques...) traitées sous forme d'activités, de promenades et de visites incontournables ou insolites. Des cartes des principales régions et des clés pour construire son trajet en un clin d'oeil. De nombreuses propositions d'activités nature et de plein air : observer les oiseaux dans le parc régional de la Maremma, randonner dans les Apennins, le long de la Via Francigena ou dans les Alpes apuanes, parcourir les parcs de Sienne, arpenter à vélo le Chianti siennois à vélo ou l'île d'Elbe, profiter des sources chaudes dans le Val d'Orcia... Pour s'évader et s'émerveiller dans des paysages grandioses ! Et toujours : des informations pratiques pour préparer son séjour et ses visites. Un plan détachable de Florence.

Chez Lonely Planet

Auteur

Editeur

Genre

Italie, Florence, Toscane

Paru le 04/09/2025

326 pages

17,90 €

