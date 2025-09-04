Le jour où j'ai surmonté mon stress

Les émotions peuvent être vécues comme de vraies montagnes russes chez les enfants qui sont en plein apprentissage de ce qu'ils ressentent et ne savent pas toujours comment se comporter face à ces sentiments qui les traversent. Après la colère, la tristesse, la peur et la joie, la collection "Mes émotions à lire" s'agrandit avec deux nouveaux titres abordant des émotions tout aussi importantes : la jalousie et le stress. Notre héroïne s'appelle Louna. C'est la cadette d'une grande famille de circassiens. Ils ont l'art de faire danser de grandes marionnettes sur la piste et de les rendre presque vivantes. Les parents de Louna lui annoncent qu'elle va présenter son premier numéro de danse devant un public. Elle va devoir dépasser le stress qui la paralyse et ne plus être le pantin de ses propres pensées.