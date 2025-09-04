Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le jour où j'ai surmonté mon stress

Loïc Ibarrola-Ibero

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les émotions peuvent être vécues comme de vraies montagnes russes chez les enfants qui sont en plein apprentissage de ce qu'ils ressentent et ne savent pas toujours comment se comporter face à ces sentiments qui les traversent. Après la colère, la tristesse, la peur et la joie, la collection "Mes émotions à lire" s'agrandit avec deux nouveaux titres abordant des émotions tout aussi importantes : la jalousie et le stress. Notre héroïne s'appelle Louna. C'est la cadette d'une grande famille de circassiens. Ils ont l'art de faire danser de grandes marionnettes sur la piste et de les rendre presque vivantes. Les parents de Louna lui annoncent qu'elle va présenter son premier numéro de danse devant un public. Elle va devoir dépasser le stress qui la paralyse et ne plus être le pantin de ses propres pensées.

Par Loïc Ibarrola-Ibero
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Loïc Ibarrola-Ibero

Editeur

Grenouille éditions

Genre

La vie quotidienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le jour où j'ai surmonté mon stress par Loïc Ibarrola-Ibero

Commenter ce livre

 

Le jour où j'ai surmonté mon stress

Loïc Ibarrola-Ibero

Paru le 04/09/2025

36 pages

Grenouille éditions

6,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384862580
9782384862580
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.