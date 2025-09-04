Le jour où j'ai vaincu ma jalousie

Les émotions peuvent être vécues comme de vraies montagnes russes chez les enfants qui sont en plein apprentissage de ce qu'ils ressentent et ne savent pas toujours comment se comporter face à ces sentiments qui les traversent. Après la colère, la tristesse, la peur et la joie, la collection "Mes émotions à lire" s'agrandit avec deux nouveaux titres abordant des émotions tout aussi importantes : la jalousie et le stress. June est la cadette, Maïra l'aînée. Elles sont apprenties druides. Elles apprennent grâce à leurs parents les rudiments pour devenir à leur tour de futures druidesses. Concoction de coquille d'escargot, salive de moufette et écorces mijotées sont certains des ingrédients indispensables pour préparer ce dont les habitants de la forêt ont besoin pour se soigner. Maïra étant l'aînée, elle reçoit sa mallette de druide. Jalouse de sa grande soeur, June va alors saboter toutes ses préparations, ce qui va créer un sacré désordre dans le village...