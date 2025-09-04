Perséphone et la culture populaire

Panorama sur les réécritures pop du mythe de Perséphone, qui en renforcent ou déconstruisent les représentations patriarcales. Le mythe antique de Perséphone, jeune déesse enlevée par Hadès, devenue reine des Enfers et des mondes souterrains, continue de fasciner. Au fil des siècles, cette histoire de rapt, de viol et d'inceste a souvent été interprétée à l'aune d'un patriarcat triomphant. C'est à travers la description et l'étude d'oeuvres consacrées à la déesse, qu'elles soient picturales ou littéraires, que l'auteur revient sur cette tradition qui se perpétue puis nous donne à voir une autre lecture possible. Héroïne de livres pour enfants, de romance ou de bande dessinée, Perséphone peut devenir actrice de ses aventures infernales dans une vision plus féministe et ouverte de son histoire. Fabien Bièvre-Perrin est maître de conférences en réception de l'Antiquité à l'Université de Lorraine et membre de l'unité de recherche Sciences de l'Antiquité et du Moyen Age (SAMA). Historien de l'art et archéologue, ses travaux portent principalement sur les cultures funéraires en Grande Grèce et en Illyrie ainsi que sur la présence de l'Antiquité dans la culture contemporaine.