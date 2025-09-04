Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Perséphone et la culture populaire

Fabien Bièvre-Perrin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Panorama sur les réécritures pop du mythe de Perséphone, qui en renforcent ou déconstruisent les représentations patriarcales. Le mythe antique de Perséphone, jeune déesse enlevée par Hadès, devenue reine des Enfers et des mondes souterrains, continue de fasciner. Au fil des siècles, cette histoire de rapt, de viol et d'inceste a souvent été interprétée à l'aune d'un patriarcat triomphant. C'est à travers la description et l'étude d'oeuvres consacrées à la déesse, qu'elles soient picturales ou littéraires, que l'auteur revient sur cette tradition qui se perpétue puis nous donne à voir une autre lecture possible. Héroïne de livres pour enfants, de romance ou de bande dessinée, Perséphone peut devenir actrice de ses aventures infernales dans une vision plus féministe et ouverte de son histoire. Fabien Bièvre-Perrin est maître de conférences en réception de l'Antiquité à l'Université de Lorraine et membre de l'unité de recherche Sciences de l'Antiquité et du Moyen Age (SAMA). Historien de l'art et archéologue, ses travaux portent principalement sur les cultures funéraires en Grande Grèce et en Illyrie ainsi que sur la présence de l'Antiquité dans la culture contemporaine.

Par Fabien Bièvre-Perrin
Chez Editions de l'Université de Lorraine

|

Auteur

Fabien Bièvre-Perrin

Editeur

Editions de l'Université de Lorraine

Genre

Mythologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Perséphone et la culture populaire par Fabien Bièvre-Perrin

Commenter ce livre

 

Perséphone et la culture populaire

Fabien Bièvre-Perrin

Paru le 04/09/2025

135 pages

Editions de l'Université de Lorraine

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384511884
9782384511884
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.