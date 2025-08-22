Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

Jardinez avec la lune

Thérèse Trédoulat, Céleste

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le livre indispensable pour tous les jardiniers soucieux de l'environnement ! Quel jour choisir pour semer, planter, récolter ? Jardinez avec la Lune vous guide pour réaliser tous vos travaux au jardin en fonction des positions et des mouvements de la Lune. Comme chaque année, vous retrouverez toutes les explications pour bien comprendre en quoi consiste le jardinage avec la Lune, le calendrier lunaire avec tous les travaux à accomplir et des espaces de notes, les courbes météo et les tableaux de culture plante par plante. En cadeau : le calendrier lunaire détachable et 24 vidéos de gestes à regarder sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur ! Une vraie démarche bio pour réussir toutes vos cultures !

Par Thérèse Trédoulat, Céleste
Chez Rustica éditions

|

Auteur

Thérèse Trédoulat, Céleste

Editeur

Rustica éditions

Genre

Jardinage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jardinez avec la lune par Thérèse Trédoulat, Céleste

Commenter ce livre

 

Jardinez avec la lune

Thérèse Trédoulat, Céleste

Paru le 22/08/2025

120 pages

Rustica éditions

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782815323130
9782815323130
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.