Le livre indispensable pour tous les jardiniers soucieux de l'environnement ! Quel jour choisir pour semer, planter, récolter ? Jardinez avec la Lune vous guide pour réaliser tous vos travaux au jardin en fonction des positions et des mouvements de la Lune. Comme chaque année, vous retrouverez toutes les explications pour bien comprendre en quoi consiste le jardinage avec la Lune, le calendrier lunaire avec tous les travaux à accomplir et des espaces de notes, les courbes météo et les tableaux de culture plante par plante. En cadeau : le calendrier lunaire détachable et 24 vidéos de gestes à regarder sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur ! Une vraie démarche bio pour réussir toutes vos cultures !