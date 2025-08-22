Alors sur la piste des derniers hommes, Moogli et ses amis sont capturés par les sbires de Shere Khan. Ce dernier réserve un accueil étonnamment chaleureux à la jeune humaine. Sa volonté est claire : il veut se battre à armes égales. Mais Moogli refuse de jouer le jeu du monstre qui a plusieurs fois détruit sa famille. Ce qu'elle désire avant tout, ce sont des réponses. Les questions sur le monde qui l'entoure et la haine que porte le tigre aux humains sont nombreuses et il est le seul à pouvoir y répondre. Le face-à-face final peut commencer... Qui de l'homme ou de l'animal triomphera ?