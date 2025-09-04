Inscription
L'Instant d'après

Caroline Nicolas, Gillian McAllister

ActuaLitté
Ferez-vous le bon choix ? Le nouveau thriller psychologique de Gillian McAllister ! Après une soirée avec une amie, vous rentrez seule chez vous au milieu de la nuit. Là, vous entendez ce que vous redoutez le plus : des pas derrière vous. Qui se rapprochent. De plus en plus vite. Vous êtes sûre que c'est lui : l'homme du bar, celui qui vous a harcelée. En quelques secondes, vous vous retournez, vous le poussez, il tombe, face contre terre, il ne bouge plus. Et maintenant ? Que faites-vous ? Vous appelez la police, au risque d'être inculpée, ou vous vous enfuyez et vous gardez le silence à jamais ? Quelle que soit votre décision, votre existence ne sera plus jamais la même. Gillian McAllister explore ici les deux vies possibles de son héroïne, Joanna, en fonction du choix qu'elle s'apprête à faire. Dans les deux alternatives, les conséquences sont multiples, imprévisibles, les surprises nombreuses, l'issue incertaine. Avec un art inégalé du suspense, la romancière nous offre un superbe thriller psychologique doublé d'un magnifique portrait de femme aux prises avec ses peurs, ses faiblesses... et ses secrets. A propos d' Après minuit : " C'est si finement mené qu'on se laisse emporter dans les méandres d'une intrigue d'une virtuosité carrément démoniaque. " Madame Figaro " Un roman qui rendrait un lecteur sous narcoleptiques insomniaque. " Page des libraires

Par Caroline Nicolas, Gillian McAllister
Chez Sonatine

Auteur

Caroline Nicolas, Gillian McAllister

Editeur

Sonatine

Genre

Thrillers

L'Instant d'après

Gillian McAllister trad. Caroline Nicolas

Paru le 04/09/2025

432 pages

Sonatine

23,90 €

ActuaLitté
9782383992554
© Notice établie par ORB
