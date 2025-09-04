La fermentation au quotidien

Après le succès de Cuisine & fermentations , la cheffe Malika Nguon propose d'intégrer dans notre quotidien, du petit déjeuner au dîner, l'infinie richesse de la fermentation et de ses fabuleuses levures, ses bénéfiques bactéries lactiques et ses bienfaisantes moisissures. Résultat : une cuisine gourmande aux saveurs uniques et 60 recettes qui chouchoutent notre microbiote. Bienvenue dans mon carnet de recettes créé avec passion. Ce livre regorge d'idées et d'inspirations pour intégrer la fermentation dans votre quotidien, à tous les instants de la journée : du petit-déjeuner au dîner, en passant par les assiettes salées et desserts à partager. Rouleaux de printemps tempeh, gyoza tofu, pancakes au kimchi, gnocchis de betterave lacto, cheesecake aux abricots lacto... Autant de recettes bienfaisantes aux saveurs fermentées. La fermentation est une aventure qui invite à ralentir, lâcher prise et s'émerveiller devant un monde microscopique. A votre santé, à votre curiosité et à vos explorations culinaires ! Que ce livre devienne votre allié pour vous initier à l'art infini de la fermentation.