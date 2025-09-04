Inscription
Retour chez les fous

Emmanuel Venet

En 1925, Albert Londres réunissait une série d'articles décrivant le quotidien des asiles psychiatriques. Cent ans plus tard, le paysage a bien changé. Des progrès considérables ont été accomplis et ont permis à la psychiatrie de devenir une discipline authentiquement thérapeutique. Hélas, après une période faste allant des années cinquante à la fin du XXe siècle, la psychiatrie publique aujourd'hui désargentée et sursollicitée se replie sur une logique sécuritaire et une désolante vision biomédicale des troubles mentaux. Face à elle, les établissements privés prospèrent, mais la logique financière y concurrence la mission sanitaire d'une façon préoccupante. Ce dispositif laisse à l'abandon de nombreux malades, pas assez solvables pour être soignés en clinique privée, pas assez dangereux pour relever de l'hôpital public.

Editions Verdier

Auteur

Emmanuel Venet

Editeur

Editions Verdier

Genre

Essais psychiatrie

Retour chez les fous

Emmanuel Venet

Paru le 04/09/2025

144 pages

Editions Verdier

8,50 €

9782378562601
