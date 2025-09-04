Inscription
Almanach du chasseur

Alain Philippe

L'Almanach du Chasseur est une ressource précieuse pour les passionnés de chasse, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Cet almanach offre une multitude d'informations sur les différentes techniques de chasse, les saisons, les réglementations, ainsi que des conseils sur la sécurité et l'éthique de la chasse. Calendrier de chasse : Informations sur les saisons de chasse pour différentes espèces, ainsi que les périodes de reproduction à respecter. Techniques de chasse : Conseils sur les différentes méthodes de chasse, que ce soit à l'affût, à la traque ou à l'approche. Equipement : Recommandations sur le matériel nécessaire, y compris les armes, les munitions, les vêtements et les accessoires. Sécurité et éthique : Rappels sur les règles de sécurité à suivre lors de la chasse et l'importance de pratiquer une chasse responsable. Identification des espèces : Détails sur les différentes espèces de gibier, leurs habitats, comportements et caractéristiques. Recettes de gibier : Suggestions pour cuisiner les viandes de gibier, avec des recettes savoureuses.

Alain Philippe
Les Créations du Pélican

Alain Philippe

Les Créations du Pélican

Calendriers adulte

Almanach du chasseur

Alain Philippe

Paru le 02/10/2025

168 pages

Les Créations du Pélican

12,90 €

9782374008332
