Les Discrètes

Ces histoires de femmes, ces voix précieuses et chères, ce sont celles de nos mères, des nos grands-mères. Ce sont des voix oubliées, qui se livrent pour la première fois, et qui entre rires et larmes racontent la vie ordinaire de ce coin de pays qu'est la Bretagne d'alors. Ces témoignages sensibles et authentiques nous viennent de Loudéac, de Rennes, de Lorient, de Gourin, de Brest, de Tréguier et de Nantes. Il y a celle qui cache ses livres, celle qui conduit le camion, celle qui travaille à la chaîne, celle qui s'embarque pour le Maroc et celle qui s'aventure jusqu'à New York, celle qui soigne ses bêtes autrement. Il y a l'étrangère - la Normande - la danseuse de tous les dimanches, la syndicaliste, la vendeuse du Bon Marché, la cheftaine scout et la patronne de bistro. Aucune ne se résigne à une place choisie par d'autres. Toutes, sans jamais rompre avec la tradition, inventent leur vie, contournent les obstacles, bousculent les conventions. Et les hommes.