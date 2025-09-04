Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Voir rouge

Martine Reid

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une plongée dans le monde des Amérindiens et de leur absence paradowale à travers une artiste moderne. Définitivement intranquille, je regarde l'Amérique d'un autre oeil. Partout où je passe, je demande : où sont les Indiens ? Enfant, Martine Reid a joué aux cow-boys et aux Indiens, elle a possédé un tipi et une coiffe de plume. Avec d'autres souvenirs lointains, ce jeu lui est revenu en mémoire quand, à la suite d'une visite au musée Heard de Phoenix dans l'Arizona, elle a cherché à interroger le mythe de l'épopée indienne et de la conquête de l'Ouest : la vue d'un siège de coiffeur de la fin du XIXe siècle avec, au sol, des paquets de cheveux d'enfants indiens que le gouvernement américain avait choisi d'éloigner des réserves pour les placer dans des institutions où ils seraient initiés à la civilisation, l'a bouleversée. Elle a cherché à mieux comprendre l'absence paradoxale des Indiens sur le territoire nord-américain et à restituer leur présence discrète dans l'histoire de France. La découverte de Jaune Quick-to See-Smith (1940-2025), née dans une réserve du Montana, a changé définitivement son regard sur l'histoire des Indiens. De la liberté de cette artiste qui peint - et voit rouge - s'élève le chant d'une juste colère.

Par Martine Reid
Chez Arléa Editions

|

Auteur

Martine Reid

Editeur

Arléa Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Voir rouge par Martine Reid

Commenter ce livre

 

Voir rouge

Martine Reid

Paru le 04/09/2025

Arléa Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782363084170
9782363084170
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.