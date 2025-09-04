Inscription
Automatisez les finances de votre entreprise avec l'IA

Yassine Chabli, Quentin Georget

ActuaLitté
Un outil indispensable pour tous les professionnels désireux d'exploiter l'IA pour optimiser la gestion financière de leur entreprise, avec une approche pratique, accessible et conçue pour être immédiatement applicable. Ce livre est avant tout un guide pratique pour tous les lecteurs désirant améliorer la santé financière de leur entreprise grâce à l'Intelligence Artificielle. L'IA va leur permettre : - d'automatiser, de simplifier et de rendre plus efficaces et transparents des processus financiers ; - d'anticiper des risques financiers, en détectant plus tôt les signaux d'alerte ; - de prédire et d'optimiser leur trésorerie grâce à des analyses précises et des projections fiables ; - de les aider à prendre des décisions stratégiques, en fournissant de la data et des analyses ; - d'augmenter leur productivité en automatisant des tâches manuelles répétitives et chronophages réduisant ainsi les erreurs et le temps consacré aux tâches administratives. Cet ouvrage se veut très accessible pour des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le digital et encore moins avec l'IA. Les concepts techniques y sont vulgarisés, l'IA y est démystifiée. Ce guide ne nécessite pas de compétences avancées en finance ou en informatique. Il conviendra aussi bien aux débutants qu'aux lecteurs ayant déjà expérimenté l'IA dans leur métier. Au travers de 25 cas pratiques, ce livre va donner des astuces simples qui exploitent l'IA pour améliorer significativement la gestion financière de son entreprise.

Par Yassine Chabli, Quentin Georget
Chez Editions Diateino

|

Auteur

Yassine Chabli, Quentin Georget

Editeur

Editions Diateino

Genre

Intelligence artificielle

Automatisez les finances de votre entreprise avec l'IA

Yassine Chabli, Quentin Georget

Paru le 18/09/2025

250 pages

Editions Diateino

21,00 €

ActuaLitté
9782354568320
