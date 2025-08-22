I Cannot Reach You Tome 7

"Tu as pourtant dit que tu m'aimais !! " A présent conscient de ses sentiments pour Yamato, Kakeru décide de les lui avouer avec classe. Malheureusement, tout ne se déroule pas comme prévu... Un jour, lorsqu'il aperçoit Yamato avec une fille dont il a l'air plutôt proche, Kakeru commence à se faire des idées et à devenir jaloux. Comment réagira-t-il, face à Yamato ? ! Dans ce septième tome, les sentiments à peine bourgeonnants fleurissent enfin, et se frayent un chemin vers le coeur de l'être aimé !