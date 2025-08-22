Inscription
#Manga

I Cannot Reach You Tome 7

Mika, Aline Kukor-Pitas, Eric Montésinos

"Tu as pourtant dit que tu m'aimais !! " A présent conscient de ses sentiments pour Yamato, Kakeru décide de les lui avouer avec classe. Malheureusement, tout ne se déroule pas comme prévu... Un jour, lorsqu'il aperçoit Yamato avec une fille dont il a l'air plutôt proche, Kakeru commence à se faire des idées et à devenir jaloux. Comment réagira-t-il, face à Yamato ? ! Dans ce septième tome, les sentiments à peine bourgeonnants fleurissent enfin, et se frayent un chemin vers le coeur de l'être aimé !

Par Mika, Aline Kukor-Pitas, Eric Montésinos
Chez Dargaud

Auteur

Mika, Aline Kukor-Pitas, Eric Montésinos

Editeur

Dargaud

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

I Cannot Reach You Tome 7

Mika trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 22/08/2025

188 pages

Dargaud

8,10 €

9782505133308
© Notice établie par ORB
