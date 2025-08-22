Inscription
#Roman francophone

Là où se forment les montagnes

Pauline Allié, Carlotta Bailly-Borg

ActuaLitté
Pour sa fille enceinte et empêchée d'assister à l'enterrement du père, une mère se souvient et, raconte l'homme malade avec qui elle a partagé sa vie. Peu de place ici pour la psychologie. Le roman se concentre, patiemment, sur des sensations liées aux petites choses du quotidien, au temps qui passe, aux gestes, aux verbes, aux objets qui constituent la vie et qui, mis bout à bout, créent un délicat récit intime, souvent déroutant de sincérité. Ce monologue est celui d'une femme enfermée dans un quotidien rétréci par la maladie de son mari où pointe pourtant, par petites touches, quelque chose de plus vaste. Cette femme donne à la fois de l'attention, du soin et de l'amour petitement dit et le raconte avec les mots simples, touchants, parfois drôles qui sont les siens.

Par Pauline Allié, Carlotta Bailly-Borg
Chez Editions du Chemin de Fer

|

Auteur

Pauline Allié, Carlotta Bailly-Borg

Editeur

Editions du Chemin de Fer

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Là où se forment les montagnes par Pauline Allié, Carlotta Bailly-Borg

Commenter ce livre

 

Là où se forment les montagnes

Pauline Allié

Paru le 22/08/2025

120 pages

Editions du Chemin de Fer

14,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490356560
9782490356560
© Notice établie par ORB
plus d'informations

