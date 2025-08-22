Circée Tome 2 . Edition Perfection

Dans un Paris futuriste, la pollution est tellement présente qu'il est nécessaire de porter un masque pour sortir, d'ailleurs, toute végétation a disparue des grandes villes. Néanmoins la vie continue dans une précarité qui n'a jamais été forte, accentuée par les nouvelles énergies détenues par le secteur privé sous la bienveillance du gouvernement. Mais depuis peu, d'étranges végétaux font leur apparition, et les autorités s'interrogent, veillant à ce que la population ne s'en approche pas... Thomas fait souvent des cauchemars et voit parfois d'étranges êtres voltigeaient autour de lui. Elevé par sa grand-mère passionnée de sorcellerie, c'est en se rendant à l'université dans laquelle il étudie la biologie et les géosciences, qu'il croise une première fois une étrange jeune fille aux yeux très clairs qui s'évanouit dans les airs. Avec ses amis, il se livre secrètement à l'étude des étranges plantes qui ont fait leur apparition, peut-être un espoir pour une vie meilleure. C'est à partir de ce moment que son destin va basculer, tiraillé entre la réalité, le monde des sorcières et la violence étatique... Edition 2 tomes par volume