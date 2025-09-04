Inscription
#Essais

Entre traditions et résilience

Abou Dembélé

ActuaLitté
Plongé au coeur des réalités socioculturelles africaines, cet ouvrage explore les défis et les opportunités auxquels font face les écoliers dans leur quête de savoir. A travers une analyse profonde et nuancée, Entre traditions et résilience interroge les fondements de l'éducation en Afrique, où modernité et héritage ancestral s'entrelacent pour forger des parcours singuliers. Quelles sont les influences de la cellule familiale sur la réussite scolaire ? Comment les rites, les croyances et les responsabilités domestiques façonnent-ils les aspirations des jeunes ? Pourquoi les filles rencontrent-elles encore tant d'obstacles pour accéder à l'école ? Ce livre, enrichi de témoignages émouvants et de réflexions percutantes, répond à ces questions tout en offrant des pistes pour harmoniser tradition et modernité. En mettant en lumière des récits de résilience, des exemples de mentorat inspirants et des initiatives communautaires, l'auteur propose une vision où l'éducation devient un pont solide entre les valeurs ancestrales et les exigences du monde contemporain.

Par Abou Dembélé
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Abou Dembélé

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Pédagogie

Entre traditions et résilience

Abou Dembélé

Paru le 04/09/2025

120 pages

Editions L'Harmattan

14,00 €

ActuaLitté
9782336554907
© Notice établie par ORB
