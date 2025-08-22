Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Le dernier voyage de Momoko Hidaka

Sophie Bescond, Chisako Wakatake

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lauréat 2018 du prix Akutagawa A 24 ans, Momoko s'est installée dans la grande ville, à Tokyo, pour fuir les contraintes de sa vie à la campagne. Sans y prendre garde, elle a pris le chemin que la société lui dictait : mariage, pavillon, enfants. Aujourd'hui, à 74 ans, Momoko est seule. Elle a tout le temps pour penser. Aux rêves qu'elle a eus autrefois, à l'amour, à la solitude. A la vieillesse et à la mort. Et alors que se réveillent en elle les voix des êtres chers qui l'ont quittée - sa grand-mère, son mari, les différentes facettes d'elle-même qu'elle a étouffées plus jeune -, elle en vient à se demander ce qu'est réellement le bonheur.

Par Sophie Bescond, Chisako Wakatake
Chez Editions Nami

|

Auteur

Sophie Bescond, Chisako Wakatake

Editeur

Editions Nami

Genre

Littérature japonaise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le dernier voyage de Momoko Hidaka par Sophie Bescond, Chisako Wakatake

Commenter ce livre

 

Le dernier voyage de Momoko Hidaka

Chisako Wakatake trad. Sophie Bescond

Paru le 22/08/2025

240 pages

Editions Nami

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487606142
9782487606142
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.