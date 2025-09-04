Inscription
#Roman francophone

Les mots d’un clair de lune

Loul Combres

ActuaLitté
De nouvelles en chansons, de tableaux en pièces de théâtre, Loul Combres nous "embarque" avec poésie, humour, imaginaire débordant, voire loufoquerie au pays de ces humains qui nous touchent par leur naïveté, leurs doutes et certitudes, leur lucidité, leur révolte et la force de leurs rêves d'amour, d'amitié et de justice. Malgré nous, un peu à notre insu, ces Mots d'un clair de lune nous ramènent peu à peu à nous-mêmes, à quelque chose d'infini, qui nous dépasse, mais dont nous savons être partie intégrante : la complexité de l'âme humaine. Sensibilité à fleur de mots, prêt à crier, à dénoncer, à chanter l'espoir, à redonner des couleurs à la vie, sur les chemins de l'utopie, Loul le poète nous fait voyager au clair de lune...

Par Loul Combres
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Loul Combres

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Contes et nouvelles

Les mots d’un clair de lune

Loul Combres

Paru le 04/09/2025

166 pages

Editions L'Harmattan

18,00 €

ActuaLitté
9782336554877
© Notice établie par ORB
