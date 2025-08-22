"Oh Djadja, Y a pas Malouin djadja ! " Dans Y a pas Malouin - si le rap était né en Bretagne, Hervé Bourhis revisite 30 galettes de hip-hop au beurre salé. Sous les calembours en granit, on retrouve de vrais classiques du rap, dont les pochettes et le refrain ont été modifiés par une intelligence artichautficielle. De Aya Nakenavo à Tupac'h, en passant par Cent Treizh et Maître Guingamp, ce petit recueil est destiné à tous les amateurs de bon gros flow et de kouign-amann. Hervé Bourhis est né en 1974 en Touraine. Il est l'auteur d'une soixantaine de bandes dessinées, seul, ou en collaboration. Citons Le Teckel, les "petits livres" (sur le rock, la Ve République, la black music avec Brüno...). Ainsi que Piscine Molitor avec Christian Cailleaux, American Parano avec Lucas Varela, ou la série Naguère les étoiles avec Rudy Spiessert. Il est également scénariste pour l'audiovisuel et illustrateur pour la presse (Le 1, Libé, Marianne, la revue dessinée, Phosphore). Son livre French pop, avec Hervé Tanquerelle, est actuellement en cours d'adaptation en série animée pour Canal +. Hervé Bourhis a reçu les prix Goscinny (2002), Jacques Lob (2010) et Landerneau (2014).