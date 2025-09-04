Les Rêves brisés retrace l'histoire tragique d'Abdou et Amar, deux frères emportés par l'océan, laissant leur mère, Soukeina, anéantie. A travers ce drame, l'auteur dépeint la vie difficile des pêcheurs des côtes sénégalaises, frappés par la raréfaction des ressources halieutiques. L'ouvrage aborde aussi les espoirs déçus d'une jeunesse prête à tout pour fuir la précarité, quitte à risquer sa vie dans le désert ou en mer. Entre rêves d'eldorado et désillusions, ce récit immersif dévoile les luttes quotidiennes d'une population en quête de dignité. Entre espoirs déçus, souffrances silencieuses et luttes acharnées, ce roman met en lumière des destins fauchés, des rêves trop grands, souvent brisés, mais aussi la force de celles et ceux qui refusent d'abandonner.