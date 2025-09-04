Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Les rêves brisés

Mbaye Cissé, Daouda Ba

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Rêves brisés retrace l'histoire tragique d'Abdou et Amar, deux frères emportés par l'océan, laissant leur mère, Soukeina, anéantie. A travers ce drame, l'auteur dépeint la vie difficile des pêcheurs des côtes sénégalaises, frappés par la raréfaction des ressources halieutiques. L'ouvrage aborde aussi les espoirs déçus d'une jeunesse prête à tout pour fuir la précarité, quitte à risquer sa vie dans le désert ou en mer. Entre rêves d'eldorado et désillusions, ce récit immersif dévoile les luttes quotidiennes d'une population en quête de dignité. Entre espoirs déçus, souffrances silencieuses et luttes acharnées, ce roman met en lumière des destins fauchés, des rêves trop grands, souvent brisés, mais aussi la force de celles et ceux qui refusent d'abandonner.

Par Mbaye Cissé, Daouda Ba
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Mbaye Cissé, Daouda Ba

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les rêves brisés par Mbaye Cissé, Daouda Ba

Commenter ce livre

 

Les rêves brisés

Daouda Ba

Paru le 04/09/2025

84 pages

Editions L'Harmattan

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336547954
9782336547954
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.