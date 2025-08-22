Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Bande dessinée

Dossin

Chaïm Kaliski

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dossin, sous-titré antichambre de la mort, est le deuxième livre présentant les planches de Chaim Kaliski, auteur prolifique d'une oeuvre monumentale : plus de 6.000 dessins et planches à la plume et à l'aquarelle, le plus souvent sur de grandes feuilles de Canson A3, qu'il recouvrait jusqu'au carton du bloc, ou ce qu'il avait sous la main. Le camp de transit de l'ancienne caserne Lieutenant-Général Dossin de Saint-Georges à Malines, en Belgique, fut ouvert par les Allemands le 27 juillet 1942 pour concentrer les Juifs de Belgique en vue de leur déportation vers les centres de mise à mort nazis. 25 274 Juifs et 352 Roms ont été déportés depuis cet endroit. Introduction de Laurence Schram, docteure de l'Université libre de Bruxelles et Senior Researcher à Kazerne Dossin.

Par Chaïm Kaliski
Chez La Cinquième Couche

|

Auteur

Chaïm Kaliski

Editeur

La Cinquième Couche

Genre

Indépendants

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dossin par Chaïm Kaliski

Commenter ce livre

 

Dossin

Chaïm Kaliski

Paru le 22/08/2025

72 pages

La Cinquième Couche

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782390081197
9782390081197
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.