Dossin, sous-titré antichambre de la mort, est le deuxième livre présentant les planches de Chaim Kaliski, auteur prolifique d'une oeuvre monumentale : plus de 6.000 dessins et planches à la plume et à l'aquarelle, le plus souvent sur de grandes feuilles de Canson A3, qu'il recouvrait jusqu'au carton du bloc, ou ce qu'il avait sous la main. Le camp de transit de l'ancienne caserne Lieutenant-Général Dossin de Saint-Georges à Malines, en Belgique, fut ouvert par les Allemands le 27 juillet 1942 pour concentrer les Juifs de Belgique en vue de leur déportation vers les centres de mise à mort nazis. 25 274 Juifs et 352 Roms ont été déportés depuis cet endroit. Introduction de Laurence Schram, docteure de l'Université libre de Bruxelles et Senior Researcher à Kazerne Dossin.