Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Un corps à vivre

Claude Chatillon, Claudie Terk-Chalanset

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Un corps à vivre" , thème ambitieux dont ce Congrès a su, conférences riches de diversités et savoirs multiples, pratiques éclairantes et poétiques, tenir les promesses. Un corps à être, corps parlant, corps en mouvement, corps désirant aussi peut-être, nous permettant de découvrir que "quand le corps se met à bouger, la conscience se met à parler" . Réveiller les non-dits du corps, ses zones muettes, ses souffrances, ses larmes non pleurées... Une écriture... Un langage qui trouve sa voix dans ce volume.

Par Claude Chatillon, Claudie Terk-Chalanset
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Claude Chatillon, Claudie Terk-Chalanset

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sophrologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un corps à vivre par Claude Chatillon, Claudie Terk-Chalanset

Commenter ce livre

 

Un corps à vivre

Claude Chatillon

Paru le 04/09/2025

220 pages

Editions L'Harmattan

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336543666
9782336543666
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.