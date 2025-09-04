"Un corps à vivre" , thème ambitieux dont ce Congrès a su, conférences riches de diversités et savoirs multiples, pratiques éclairantes et poétiques, tenir les promesses. Un corps à être, corps parlant, corps en mouvement, corps désirant aussi peut-être, nous permettant de découvrir que "quand le corps se met à bouger, la conscience se met à parler" . Réveiller les non-dits du corps, ses zones muettes, ses souffrances, ses larmes non pleurées... Une écriture... Un langage qui trouve sa voix dans ce volume.