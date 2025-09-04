Inscription
#Essais

Concours IADE Infirmier anesthésiste diplômé d'Etat

Mathieu Besselièvre, Guillaume Houzet, Paolo Monteiro

Un entraînement intensif au concours d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat (IADE) ! Ce livre vous propose un entraînement intensif pour réussir l'épreuve écrite et l'épreuve orale de votre concours d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat grâce à : - une méthodologie pas à pas de chaque épreuve assortie de conseils d'un professionnel ; - 12 sujets pour l'écrit (évaluation des connaissances professionnelles et scientifiques et des capacités rédactionnelles (QCM, QROC et cas cliniques) ; - 12 sujets pour l'oral (exposé suivi d'une discussion) ; - des corrigés détaillés. Offre numérique : 14 sujets corrigés supplémentaires en ligne.

Mathieu Besselièvre, Guillaume Houzet, Paolo Monteiro

Vuibert

Infirmiers anesthésistes

Concours IADE Infirmier anesthésiste diplômé d'Etat

Mathieu Besselièvre, Guillaume Houzet, Paolo Monteiro

Paru le 04/09/2025

224 pages

19,90 €

9782311221008
