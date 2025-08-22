Inscription
Coup dur

Julie Nicey, Heather Hildenbrand

Un bébé démon déchaîné, un Nephilim en liberté, un coeur déchiré en deux... Le tome de tous les dangers ! Ma vie est de plus en plus compliquée... Pour protéger mon bébé démon du Conseil, je l'ai adopté. A une condition : qu'il reste caché. Vous avez déjà essayé de vous occuper d'un bébé démon dont personne ne doit connaître l'existence ? Je vous garantis que ce n'est pas du gâteau ! Surtout quand on cherche à se faire oublier... Evidemment, c'est le moment que choisissent des démons pour apparaître en ville. Qui les invoque ? Que viennent-ils faire ici ? A mon avis, il y a un Nephilim là-dessous ! Mais comment le prouver ? Et surtout, comment l'arrêter sans que le Conseil m'attrape ? Quant à ma vie amoureuse, n'en parlons pas ! Entre Jax et Adrik, mon coeur balance. Donc, résumons : un bébé démon déchaîné, un Nephilim en liberté, un coeur déchiré en deux... ah, et aussi, ma vie est en danger ! Bref, rien ne va ! Est-ce qu'un jour, j'aurai enfin la paix ?

Par Julie Nicey, Heather Hildenbrand
Chez Alter Real éditions

Julie Nicey, Heather Hildenbrand

Alter Real éditions

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Coup dur

Heather Hildenbrand trad. Julie Nicey

Paru le 22/08/2025

246 pages

Alter Real éditions

18,00 €

9782385754747
