Mon Cahier 100 rituels Bien organisée

Anne-Sophie Levesque-Brianceau

Toutes les astuces pour trouver du temps pour soi ! La magie de l'organisation, c'est de petites habitudes qui libèrent un max de temps pour profiter, prendre soin de soi et réaliser ses envies ! Testez 100 rituels qui optimisent votre efficacité, structurent vos tâches et planifient votre bien-être. Tellement satisfaisant ! 100 rituels pour Arrêter de procrastiner, de se laisser déborder, s'éparpiller... Adopter les méthodes de gestion du temps, tester le pouvoir des listes et planifier ses objectifs de vie Créer des routines motivantes et relaxantes et des rituels de bien-être Ranger sa maison, piloter son budget, gérer sa vie numérique

Par Anne-Sophie Levesque-Brianceau
Chez Solar

Auteur

Anne-Sophie Levesque-Brianceau

Editeur

Solar

Genre

Réussite personnelle

Mon Cahier 100 rituels Bien organisée

Anne-Sophie Levesque-Brianceau

Paru le 04/09/2025

128 pages

Solar

12,90 €

9782263192289
