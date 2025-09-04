Mon Cahier 100 rituels Pouvoirs de l'énergie

Tous les protocoles pour cultiver vos capacités subtiles ! Nous avons tous la capacité de percevoir les énergies si l'on s'ouvre à elles ! En 100 rituels, testez un maximum de techniques énergétiques (intuition, magnétisme, lithothérapie, pendule, synchronicités...) pour vous protéger, booster votre bien-être et vos émotions, vous guider au quotidien et avancer vers de hautes vibrations ! 100 rituels pour S'ouvrir à ses perceptions, explorer ses capacités, développer son intuition Se protéger des mauvaises énergies, nettoyer son aura, purifier sa maison Relancer et rééquilibrer ses énergies, se soigner, s'apaiser Dénouer ses blocages, se libérer du passé, se transformer Renforcer ses énergies positives, vibrer haut, pratiquer le manifesting Vivre sa spiritualité, se relier aux autres et à l'Univers