#Essais

Droit administratif

Jean Waline, Gabriel Eckert, Etienne Muller

Le guide indispensable pour comprendre les rouages du droit administratif Avec cette trentième édition du Précis Dalloz de Droit administratif , les auteurs poursuivent et approfondissent la refonte amorcée dans l'édition précédente. La deuxième partie de l'ouvrage, dédiée au contrôle de l'administration, fait l'objet d'une réorganisation majeure . Elle propose de nouveaux développements sur les modes de contrôle de l'administration, qui mettent notamment l'accent sur les contrôles démocratiques, souvent sous-estimés. Par ailleurs, la présentation des recours contentieux a été entièrement repensée au regard des évolutions récentes du contentieux administratif. Le recours pour excès de pouvoir, longtemps central, s'insère désormais dans une approche plus large du contentieux des actes. Enfin, le contentieux de la responsabilité, jusqu'ici traité dans la première partie, fait l'objet d'un titre entièrement réécrit. Cette refonte s'accompagne d'une mise à jour complète de l'ensemble des développements , intégrant les évolutions les plus récentes du droit positif . Cette trentième édition confirme la place du l'ouvrage parmi les références incontournables pour les étudiants et professionnels du droit en quête d'un ouvrage à jour et en phase avec les transformations du droit administratif. Elle est destinée aux étudiants de licence (2 et 3), aux candidats aux divers concours administratifs, et à tous ceux qui veulent s'initier à une discipline dont la complexité s'accroît avec le développement du droit de l'Union européenne et l'apport de la jurisprudence constitutionnelle et européenne.

Par Jean Waline, Gabriel Eckert, Etienne Muller
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Jean Waline, Gabriel Eckert, Etienne Muller

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit administratif général

Droit administratif

Jean Waline, Gabriel Eckert, Etienne Muller

Paru le 04/09/2025

Editions Dalloz

42,00 €

9782247240876
