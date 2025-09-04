Inscription
Droit de l'exécution

Anne Leborgne, Claude Brenner, Charles Gijsbers

Une analyse complète des rouages juridiques pour obtenir l'exécution forcée des obligations. Le droit de l'exécution regroupe l'ensemble des moyens légaux mis à la disposition des personnes qui souhaitent obtenir l'exécution, sinon volontaire, au mieux forcée, des obligations dont elles sont créancières. Il s'inscrit dans le prolongement de la procédure civile, mais encore dans celui du droit au procès équitable. A jour des différentes interventions législatives et réglementaires, et de la réforme de la saisie des rémunérations applicable au 1er juillet 2025, ce Précis présente d'abord les dispositions générales applicables au droit de l'exécution, personnes, principes et juridictions concernées, avant d'exposer toutes les procédures d'exécution réglementées par le Code des procédures civiles d'exécution. Sont également étudiées les procédures de saisies de navires, bateaux et aéronefs, et la situation des brevets, marques et droits d'auteur. L'ouvrage traite aussi des mesures simplement conservatoires, et notamment, des saisies conservatoires de bateaux, navires et aéronefs. S'en tenir aux seules saisies n'est cependant pas suffisant, il faut également maîtriser les incitations à l'exécution volontaire, astreintes, mises en demeure, et recouvrement amiable et évaluer les obstacles légaux à l'exécution, délais et causes de suspension de l'exécution. Le droit de l'exécution est donc un droit extrêmement utile dans la vie juridique quotidienne et qui a des implications profondes en matière économique et sociale. L'ouvrage destiné avant tout aux étudiants en master et futurs praticiens est aussi un précieux instrument de travail pour tous les professionnels du droit (juges de l'exécution, avocats et huissiers de justice) qui y trouveront, à côté de réflexions doctrinales, de nombreuses annotations de jurisprudence.

Par Anne Leborgne, Claude Brenner, Charles Gijsbers
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Anne Leborgne, Claude Brenner, Charles Gijsbers

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Voies d'exécution

Droit de l'exécution

Anne Leborgne, Claude Brenner, Charles Gijsbers

Paru le 04/09/2025

Editions Dalloz

46,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782247231805
