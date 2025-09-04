Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Du Nouveau à l'Ancien Testament

Norbert Jorion

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les chrétiens doivent-ils encore lire l'Ancien Testament ? La résurrection de Jésus, l'Esprit de la Pentecôte, le message d'amour du Nouveau Testament ne rendentils pas ces livres de la Bible au mieux superflus, au pire caducs ? Contre la tentation d'abolir l'enracinement juif de l'Eglise, Norbert Jorion nous montre ici qu'il n'y aurait pas d'Evangile s'il n'y avait eu l'Alliance qui l'a précédé. Car, sans promesse, il n'est pas d'accomplissement. Plongeant dans l'évangile de Matthieu, il nous dévoile comment les thèmes, les images, les mots employés renvoient constamment à la Loi et aux Prophètes, aux grandes figures que sont Moïse, Elie et David. Il déchiffre la Passion du Christ en la relisant à la lumière des Psaumes ou d'Isaïe. Tel est le riche tissage, aussi incessant qu'incontournable, où vient jaillir le sens ultime de l'Incarnation du Verbe. Tel un scribe avisé, Matthieu sait faire du neuf avec de l'ancien. Cette étude puissante et fine s'adresse aux biblistes chevronnés comme aux amateurs et aux amoureux de l'un et l'autre Testament. Toujours remarquable, elle demeure toujours accessible, féconde, enseignante. Le frère Norbert Jorion est prémontré de l'abbaye Saint-Martin de Mondaye. Son ministère allie la pastorale et l'enseignement de la Bible, aussi bien au Theologicum en ligne de l'Institut catholique de Paris qu'à l'Institut normand de sciences religieuses. Il cherche à transmettre au plus grand nombre le fruit de son étude de l'Ecriture.

Par Norbert Jorion
Chez Cerf

|

Auteur

Norbert Jorion

Editeur

Cerf

Genre

Bibles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Du Nouveau à l'Ancien Testament par Norbert Jorion

Commenter ce livre

 

Du Nouveau à l'Ancien Testament

Norbert Jorion

Paru le 04/09/2025

288 pages

Cerf

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204172226
9782204172226
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.