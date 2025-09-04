Du Nouveau à l'Ancien Testament

Les chrétiens doivent-ils encore lire l'Ancien Testament ? La résurrection de Jésus, l'Esprit de la Pentecôte, le message d'amour du Nouveau Testament ne rendentils pas ces livres de la Bible au mieux superflus, au pire caducs ? Contre la tentation d'abolir l'enracinement juif de l'Eglise, Norbert Jorion nous montre ici qu'il n'y aurait pas d'Evangile s'il n'y avait eu l'Alliance qui l'a précédé. Car, sans promesse, il n'est pas d'accomplissement. Plongeant dans l'évangile de Matthieu, il nous dévoile comment les thèmes, les images, les mots employés renvoient constamment à la Loi et aux Prophètes, aux grandes figures que sont Moïse, Elie et David. Il déchiffre la Passion du Christ en la relisant à la lumière des Psaumes ou d'Isaïe. Tel est le riche tissage, aussi incessant qu'incontournable, où vient jaillir le sens ultime de l'Incarnation du Verbe. Tel un scribe avisé, Matthieu sait faire du neuf avec de l'ancien. Cette étude puissante et fine s'adresse aux biblistes chevronnés comme aux amateurs et aux amoureux de l'un et l'autre Testament. Toujours remarquable, elle demeure toujours accessible, féconde, enseignante. Le frère Norbert Jorion est prémontré de l'abbaye Saint-Martin de Mondaye. Son ministère allie la pastorale et l'enseignement de la Bible, aussi bien au Theologicum en ligne de l'Institut catholique de Paris qu'à l'Institut normand de sciences religieuses. Il cherche à transmettre au plus grand nombre le fruit de son étude de l'Ecriture.