Ma poussette

Une histoire tendre et ludique où les tout-petits découvrent le plaisir de jouer à être grand avec leur pousette de course et leurs jouets préférés. Suivez les aventures d'une petite fille qui transforme sa pousette en bolide de course. Accompagnée de ses jouets favoris, elle s'invente des histoires pleines de fantaisie qui stimulent son imagination et son autonomie. Illustré avec talent par Ilya Green, cet album tout-carton aux coins arrondis accompagne les premiers pas vers l'autonomie. Les illustrations douces et le texte simple permettent aux tout-petits de s'identifier facilement et d'explorer le monde qui les entoure à travers le jeu symbolique.