Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Ma poussette

Ilya Green

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une histoire tendre et ludique où les tout-petits découvrent le plaisir de jouer à être grand avec leur pousette de course et leurs jouets préférés. Suivez les aventures d'une petite fille qui transforme sa pousette en bolide de course. Accompagnée de ses jouets favoris, elle s'invente des histoires pleines de fantaisie qui stimulent son imagination et son autonomie. Illustré avec talent par Ilya Green, cet album tout-carton aux coins arrondis accompagne les premiers pas vers l'autonomie. Les illustrations douces et le texte simple permettent aux tout-petits de s'identifier facilement et d'explorer le monde qui les entoure à travers le jeu symbolique.

Par Ilya Green
Chez Nathan

|

Auteur

Ilya Green

Editeur

Nathan

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ma poussette par Ilya Green

Commenter ce livre

 

Ma poussette

Ilya Green

Paru le 04/09/2025

14 pages

Nathan

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095043759
9782095043759
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.