Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

The Far East Incident Tome 6

Satoko Fujimoto, Aguri Ohue

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Kuromori, le leader des variants devenu immortel après les expérimentations de l'unité 731, plein de ressentiment envers son pays par lequel il estime avoir été trahi, complote pour livrer Tokyo aux flammes. Konoe et Saika vont tout mettre en oeuvre pour arrêter à temps ce soldat désespéré rendu fou par la guerre et dont l'unique raison de vivre est de se battre, sans distinguer davantage amis et ennemis. Le volume final de cette série située à Tokyo année 0, dont l'enjeu est la neutralisation de Kuromori, le dernier et le plus dangereux des variants.

Par Satoko Fujimoto, Aguri Ohue
Chez Véga

|

Auteur

Satoko Fujimoto, Aguri Ohue

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Far East Incident Tome 6 par Satoko Fujimoto, Aguri Ohue

Commenter ce livre

 

The Far East Incident Tome 6

Aguri Ohue trad. Satoko Fujimoto

Paru le 22/08/2025

232 pages

Véga

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379505454
9782379505454
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.