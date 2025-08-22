The Far East Incident Tome 6

Kuromori, le leader des variants devenu immortel après les expérimentations de l'unité 731, plein de ressentiment envers son pays par lequel il estime avoir été trahi, complote pour livrer Tokyo aux flammes. Konoe et Saika vont tout mettre en oeuvre pour arrêter à temps ce soldat désespéré rendu fou par la guerre et dont l'unique raison de vivre est de se battre, sans distinguer davantage amis et ennemis. Le volume final de cette série située à Tokyo année 0, dont l'enjeu est la neutralisation de Kuromori, le dernier et le plus dangereux des variants.