Intermezzo

"Selon les bouddhistes, l'attachement est à l'origine de toutes les souffrances. On s'accroche à ce qu'on a, à ce qu'on a eu, à la vie qu'on a connue, aux quelques personnes et endroits qu'on a vraiment aimés, et on refuse de les lâcher. " Ivan et Peter, deux frères que les années ont éloignés, se retrouvent à la mort de leur père. Ivan, vingt-deux ans, est un brillant joueur d'échecs, solitaire et frustré. Peter, juriste renommé de Dublin, est un trentenaire aux multiples conquêtes. Tous deux vivent des amours périlleuses pendant ce moment délicat du deuil, intermède de vie où la fragilité n'exclut pas l'aventure. L'autrice de Normal People saisit ici avec une rare acuité la complexité des sentiments et des désirs, la puissance des liens fraternels et les nouvelles façons de faire couple.