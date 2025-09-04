Inscription
#Essais

Question juive, problème arabe

Henry Laurens

ActuaLitté
Ben Gourion disait que "la première grande victoire du sionisme est d'avoir transformé la question juive en problème arabe". Constat radical, mais à partir duquel Henry Laurens, au fil de cette synthèse magistrale des cinq volumes de La Question de Palestine, se propose de nous replonger dans plus de deux siècles d'histoire, aux origines d'un conflit qui ensanglante de nouveau le Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023. Tensions entre mémoire juive et aspirations arabes, émergence des nationalismes, poids de la destruction des Juifs d'Europe, place de la diplomatie internationale et évolution des rapports de force régionaux depuis l'époque coloniale jusqu'à l'ordre mondial contemporain... Ce qu'on lit dans ces pages, c'est une véritable "histoire connectée", faite de continuités et de ruptures, d'initiatives de paix et de logiques de guerre. Par-delà les récits partisans, Question juive, problème arabe donne des clés pour saisir, sans simplification ni manichéisme, les causes d'une tragédie aux allures de fatalité.

Par Henry Laurens
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Henry Laurens

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Géopolitique

Question juive, problème arabe

Henry Laurens

Paru le 04/09/2025

1028 pages

Editions Gallimard

14,50 €

9782073119599
© Notice établie par ORB
