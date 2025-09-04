La pouponnière d'Himmler

"Notre maternité a été la première et, quoi qu'il arrive, elle restera debout. Ici dans le centre de la Bavière nous résisterons, nous tiendrons jusqu'à la fin des temps, personne ne pourra nous déloger, et c'est ici que se reconstituera notre peuple germanique". A l'été 1944, la jeune Renée, enceinte d'un soldat allemand, trouve refuge au Lebensborn de Heim Hochland, près de Munich, après avoir été chassée par sa famille. Dans ce camp luxueux destiné à fabriquer de parfaits bébés aryens, elle rencontre Helga, infirmière modèle chargée de veiller sur les mères et les nourrissons, et Marek, prisonnier polonais rescapé de Dachau. Alors que les Alliés se rapprochent, l'organisation bien réglée du foyer se détraque, et l'abri devient piège...