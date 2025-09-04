Inscription
#Roman francophone

Petit éloge de nos soeurs

Nathalie Azoulai

ActuaLitté
"Soeur. Ce tout petit mot me fait de l'oeil. Combien de lettres a-t-il ? Officiellement quatre, mais avec un léger trouble au milieu. Son e dans l'o est une ligature qui forme un noeud sitôt qu'on l'écrit, inscrit le lien en son coeur. Il n'y a pas de touche dévolue à ce caractère, ce digramme, sur les claviers. On peut utiliser un raccourci pour l'obtenir (sous Mac, c'est Maj + Option + o), mais moi, je tape toujours o puis e, puis j'attends : l'ordinateur hésite une nanoseconde, je dois taper sur la touche espace pour que le coeur se contracte et que le e entre dans le o. Je guette cette minuscule étreinte digitale. Un instant, sous mes yeux, s o e u r a flotté, bringuebalant, en mal d'un centre qui le leste, d'un noeud qui le tienne, d'un coeur qui le soeure". Avoir des soeurs, faire des soeurs, deux, trois, quatre, cinq, etc. Dans le temps, le réel et la fiction, Nathalie Azoulai explore le lien.

Par Nathalie Azoulai
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Nathalie Azoulai

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Petit éloge de nos soeurs

Nathalie Azoulai

Paru le 04/09/2025

128 pages

Editions Gallimard

3,00 €

9782073053213
