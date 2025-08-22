Inscription
#Essais

L'art du manga

Jean-Samuel Kriegk

Plongez au coeur de l'univers du manga ! De ses origines ancestrales aux tendances contemporaines, découvrez comment cet art unique est devenu un phénomène mondial. De Osamu Tezuka, père du manga, au succès de Naruto en passant par la culture du cosplay, cet ouvrage accessible permet de découvrir les origines du manga, de comprendre son évolution, ainsi que la passion des lecteurs français pour la bande dessinée japonaise. L'auteur, spécialiste et passionné, revient également sur leur influence dans le domaine de l'animation, des jeux vidéo et de l'art contemporain. Un ouvrage pour les néophytes et les curieux, complété par une bibliothèque manga idéale en 50 titres !

Chez Palette

Auteur

Jean-Samuel Kriegk

Editeur

Palette

Genre

Divers

L'art du manga

Paru le 22/08/2025

80 pages

Palette

16,95 €

9782358324472
