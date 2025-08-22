L'art du manga

Plongez au coeur de l'univers du manga ! De ses origines ancestrales aux tendances contemporaines, découvrez comment cet art unique est devenu un phénomène mondial. De Osamu Tezuka, père du manga, au succès de Naruto en passant par la culture du cosplay, cet ouvrage accessible permet de découvrir les origines du manga, de comprendre son évolution, ainsi que la passion des lecteurs français pour la bande dessinée japonaise. L'auteur, spécialiste et passionné, revient également sur leur influence dans le domaine de l'animation, des jeux vidéo et de l'art contemporain. Un ouvrage pour les néophytes et les curieux, complété par une bibliothèque manga idéale en 50 titres !