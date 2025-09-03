Inscription
#Album jeunesse

La petite rouge courroux

Raphaële Frier, Victoria Dorche

ActuaLitté
Elle est rouge, la petite : rouge courroux. Parce qu'elle a toutes les corvées de la maison sur le dos, que son père ne veut pas qu'elle sorte, que son frère la nargue et, pire, parce que sa mère ne dit rien contre tout ça. Ce matin, on lui demande de faire une galette au beurre pour sa grand-mère qui l'aime tant : " Et le frère alors ? Pourquoi il ne fait pas la galette, lui ? " Il la lui portera. " Et pourquoi pas moi ? " C'est trop dangereux, tu pourrais rencontrer le loup ! La petite n'en a cure : elle est rouge écarlate, cette fois. Le loup n'a qu'à bien se tenir, face à la colère géante de la rouge rebelle !

Par Raphaële Frier, Victoria Dorche
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Raphaële Frier, Victoria Dorche

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

La petite rouge courroux

Raphaële Frier, Victoria Dorche

Paru le 03/09/2025

32 pages

Sarbacane Editions

6,50 €

ActuaLitté
9791040808589
© Notice établie par ORB
