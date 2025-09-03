Le cas David Zimmerman

Paris, de nos jours. David Zimmerman, la trentaine, n'en finit pas de rester au bord de sa vie. Il est photographe mais presque personne ne le sait, cantonné aux mariages et Bar-Mitzvah. Ce soir de 31 décembre, il se laisse embarquer dans une grosse fête par son unique ami Harry, aussi exubérant que lui est asocial. Au milieu de la foule, son regard est aimanté par celui d'une jeune femme brune énigmatique, qu'il ne peut s'empêcher de suivre... Au coeur de la nuit sa vie bascule. David se réveille... dans le corps de l'inconnue.