Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée jeunesse

D'entre les pierres

Philippe Arnaud, Philippe Arnaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Etre si amoureuse, c'est ce dont tout le monde rêve, non ? Liz aime Damien si vite et si fort que plus rien d'autre ne compte autour d'elle. Sans hésitation, elle fonce : mariage, achat d'une petite maison loin de tout dans un joli vallon, leur avenir radieux en ligne de mire. Mais malgré son dévouement, Damien se fait petit à petit pressant, exigeant, jaloux, intrusif... Cran par cran, l'étau se resserre autour de Liz. Qui pourra l'aider à sortir de l'engrenage ?

Par Philippe Arnaud, Philippe Arnaud
Chez Sarbacane Editions

| 1 Partages

Auteur

Philippe Arnaud, Philippe Arnaud

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur D'entre les pierres par Philippe Arnaud, Philippe Arnaud

Commenter ce livre

 

D'entre les pierres

Philippe Arnaud, Philippe Arnaud

Paru le 03/09/2025

244 pages

Sarbacane Editions

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040807346
9791040807346
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.