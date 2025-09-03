D'entre les pierres

Etre si amoureuse, c'est ce dont tout le monde rêve, non ? Liz aime Damien si vite et si fort que plus rien d'autre ne compte autour d'elle. Sans hésitation, elle fonce : mariage, achat d'une petite maison loin de tout dans un joli vallon, leur avenir radieux en ligne de mire. Mais malgré son dévouement, Damien se fait petit à petit pressant, exigeant, jaloux, intrusif... Cran par cran, l'étau se resserre autour de Liz. Qui pourra l'aider à sortir de l'engrenage ?