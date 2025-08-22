Un outil complet de révision et d'entraînement : Cours, QCM commentés, entraînement. Clair et accessible, cet outil de révision et d'entraînement est idéal dans le cadre d'un cours de comptabilité. Composé de 23 fiches, il se concentre sur les principales notions à connaître pour se mettre à jour efficacement : - le modèle comptable : partie double, bilan, compte de résultat ; - les opérations courantes : achats, ventes, TVA... ; - les opérations d'inventaire : stocks, amortissements, provisions... Particulièrement adapté si vous étudiez à l'université, en école de management ou IAE, il vous prépare à réussir l'examen : - nombreux exemples, tableaux et schémas ; - exercices de fin de fiche (QCM et exercices d'application), avec des corrections détaillées ; - études de cas corrigées.