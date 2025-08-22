Mêlant satire sociale, féminisme avant la lettre et critique des contraintes religieuses ou patriarcales, La Femme du pasteur raconte l'histoire d'Ingeborg Bullivant, fille d'un évêque anglais, qui, en guise d'évasion, épouse un pasteur allemand autoritaire et se retrouve prise au piège d'une vie austère et dénuée d'amour. Dans ce livre à la fois ironique et poignant, Elizabeth von Arnim illustre avec finesse l'étouffement des femmes dans des rôles imposés, la difficulté d'échapper à la respectabilité bourgeoise et la quête d'autonomie. Remarquable observatrice des hypocrisies sociales, l'auteur de En caravane, sans jamais forcer le trait, accorde à ses personnages un humour et une tendresse qui évitent tout manichéisme. Son oeuvre ne va pas sans conserver une certaine actualité.