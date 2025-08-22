Inscription
#Roman étranger

La femme du pasteur

Elizabeth von Arnim, Elisabeth Santa-Croce

ActuaLitté
Mêlant satire sociale, féminisme avant la lettre et critique des contraintes religieuses ou patriarcales, La Femme du pasteur raconte l'histoire d'Ingeborg Bullivant, fille d'un évêque anglais, qui, en guise d'évasion, épouse un pasteur allemand autoritaire et se retrouve prise au piège d'une vie austère et dénuée d'amour. Dans ce livre à la fois ironique et poignant, Elizabeth von Arnim illustre avec finesse l'étouffement des femmes dans des rôles imposés, la difficulté d'échapper à la respectabilité bourgeoise et la quête d'autonomie. Remarquable observatrice des hypocrisies sociales, l'auteur de En caravane, sans jamais forcer le trait, accorde à ses personnages un humour et une tendresse qui évitent tout manichéisme. Son oeuvre ne va pas sans conserver une certaine actualité.

Par Elizabeth von Arnim, Elisabeth Santa-Croce
Belles Lettres

|

Auteur

Elizabeth von Arnim, Elisabeth Santa-Croce

Editeur

Belles Lettres

Genre

Littérature anglo-saxonne

La femme du pasteur

Elizabeth von Arnim trad. Elisabeth Santa-Croce

Paru le 22/08/2025

560 pages

Belles Lettres

17,00 €

9782251457345
